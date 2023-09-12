Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde meydana gele olayda Önder Akıncı’nın kız arkadaşını ciddi şekilde darp ederek, kaburga kemiğinin kırılmasına neden olduğu belirtildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tartışma sırasında sevgilisine tekme ve tokat atarak, darp ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ebru Akbaş, zanlının, 10 Eylül 2023 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Güvercinlik köyünde, birlikte yaşadığı kız arkadaşı ile tartıştığı esnada, genç kadının vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak darp ettiğini ve kaburga kemiğinin kırılmasına neden olarak vahim bedensel zarara uğrattığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 13 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

