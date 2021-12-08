Denetleyecek personel yok

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ülkede 250 benzin istasyonu olduğunu ancak personel eksikliği nedeniyle sadece 6’sının denetlenebileceğini ifade etti.

Aşıkoğlu, personel eksikliği nedeniyle “çaresiz” kaldıklarını, cezaların caydırıcı olmadığını ifade etti.

Aşıkoğlu, stokçuluk yapanların ihbar edilmesini istedi.

Müsteşar Şahap Aşıkoğlu, Diyalog’a yaptığı açıklamada, denetlenen 6 istasyonun 4’ünün ihbar yoluyla geldiğini söyleyerek, stokçuların bakanlığın 171 ihbar hattına şikayet edilebileceğini ifade etti.

Covid-19’la birlikte dünyada tüm dengelerin değiştiğinin altını çizen Aşıkoğlu, ekonomiden, sağlığa, siyasetten daha birçok konudaki işleyişin değiştiğini, kişisel hırs ve çıkarları ağır basanların fırsatçılık ve istifçiliğe ağırlık verdiğini söyledi.



Aşıkoğlu, bu gibi haksız kazanç ve vatandaşı mağdur eden davranışları önlemenin yolunun denetimden geçtiğini burada da en büyük görevin devlet ve vatandaşa düştüğünü söyledi.

250 benzin istasyonunun ancak 6’sını denetleyebiliyoruz

Aşıkoğlu, fırsatçılık ve istifçilik yapanların KKTC’de de olduğunu ifade ederek, “Bizde de fırsatçılık var. Market, benzin istasyonları ve ithalatçılarla ilgili denetim ve önlem almaya çalışıyoruz. Bazıları vatandaşlar üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

Ülkede 250 benzin istasyonu olduğunu da vurgulayan Aşıkoğlu, “Biz ancak bunların 6-7’sini denetleyebiliyoruz. Mevcut personel sayısıyla ‘çaresiz kalıyoruz’” dedi.

Aşıkoğlu, kesilen cezaların caydırıcılığı noktasında yasaların yeniden revize edilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Kesilen cezalar caydırıcı değil. Bizim aslında en büyük sorunumuz siyasi istikrarsızlık. Statik bir hükümet ve yönetim yakalayamadığımız için gerekli yasa ve tüzükleri de günün koşullarına uygun düzenleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarına kaçakçılık şikayetleri de geldiğinden bahseden Aşıkoğlu, vatandaşların bakanlığın yetişemediği yerlerde gözleri olması çağrısında bulunarak, “Denetlenen 6 benzin istasyonun 4’ü ihbar edildi. Bize 171 ihbar hattından ulaşsınlar. Fırsatçılık, stokçuluk yapanları bildirsinler. Vatandaşını korumak devletin görevidir ama eksiklikler nedeniyle kilit nokta vatandaş, bizim yetişemediklerimizi ihbar etsinler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12