Akıl sağlığı araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gündüz vakti evine girdiği 71 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkışan Nijeryalı 24 yaşındaki Chidera Emmanuel hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kadının evine girer girmez soyunmaya başlayan ve tamamen çıplak kaldıktan sonra kadına tecavüze kalkışan Emmanuel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının akıl sağlığını yerinde olup olmadığına dair tespit için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Duruşmada olayı yeniden aktaran polis, zanlının 16 Haziran 2022 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Köşklü Çiftlik bölgesinde ikamet eden 71 yaşındaki kadının evine gizlice giriş yaptığını söyledi.

Polis, apartmanın üçüncü katındaki ikametgâha giriş yapan Emmanuel’in 71 yaşındaki kadını karşısında görünce önce kapıyı içeriden kilitlediğini ardından soyunmaya başladığını açıkladı.

Polis, zanlının tamamen çıplak kaldıktan sonra söz konusu kadına hitaben İngilizce olarak "Are you ready" yani “hazır mısın?” dediğini, kadını boğazından sıkarak sırt üstü yatırdıktan sonra cinsel tecavüzde bulunmak istediğini dile getirdi.

Polis, kadının kendi çabası ile yerden kalkmayı başardığını, ikametgâhın dışına çıkarak, yardım istediğini anlattı.

Polis, bu esnada zanlının balkondan atlayıp kaçtığını ancak kısa süre sonra olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgâhta tespit edilerek ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Hırsızlık suçu da işledi

Polis memuru, olay günü yakalanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının hırsızlık suçu da işlediğine dair bazı tespitlerde bulunduklarını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek, 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘cinsel tecavüze teşebbüs etmek, ev açma, mülke tecavüz, ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.