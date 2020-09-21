Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde komşusunun 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Turgut Ağcabay (29) dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Osman Gökalp, zanlının 2020 yılı Nisan ve Eylül ayları arasında, Kumyalı ile Mehmetçik arasında bulunan ormanlık alanda, kendi aracı içerisinde, kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.



Olayın 16 Eylül 2020 tarihinde polise rapor edildiğini aktaran Gökalp, gönüllü ifade veren zanlının, suçunu itiraf ettiğini söyledi.Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve çok yönlü olarak sürdüğünü belirten Gökalp, mahkemeden ek süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, hakkında “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.