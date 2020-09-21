‘Başıma ilk kez geldi’

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye gezen bir polis ekibi tarafından park halindeki araçta baygın bulunan İsmail Başeğmez’in üzerinde uyuşturucu bulundu.
Suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi.
Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.
Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini söyledi.