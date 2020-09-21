‘Başıma ilk kez geldi’

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye gezen bir polis ekibi tarafından park halindeki araçta baygın bulunan İsmail Başeğmez’in üzerinde uyuşturucu bulundu.

Suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi.



Soruşturmayı yapan polis, zanlı İsmail Başeğmez’in 19 Eylül 2020 tarihinde Lapta Karakolu’nda görevli bir ekip tarafından Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halindeki araç içerisinde baygın bir vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini söyledi.