Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda kendisine güldükleri gerekçesiyle iki kişiyi darp edip bıçaklayan Ahmet Karacuva, olaydan 10 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada konuşan zanlı “Çok alkollüydüm, kendimi kaybettim” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmet Karacuva’nın 9 Eylül 2020 tarihinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde kendisine güldükleri gerekçesiyle Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı Cengiz Atila'nın karnına 2 kez, göğüs kısmına bir kez sokup yaraladığını ifade etti.



Polis, zanlının Enes Bayhan'ı da sağ el kısmından hafif bir şekilde bıçakla yaraladığını açıkladı.Polis, olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kaydının incelendiğini ve zanlının Ahmet Karacuva olduğunun tespit edilmesi üzerine 19 Eylül’de tutuklandığını mahkemeye aktardı.Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak olayda kullanılan bıçağın henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkemede söz alan zanlı, alkollü olduğu için kendini kaybedip bu suçu işlediğini söyledi.Mahkeme zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.