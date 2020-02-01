Tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da yaya olarak yürürken şüphe üzerine çantasında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Abdulrahman Al Shehari hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sırt çantasında 372 adet uyuşturucu içerikli hap ile satışa hazır bir şekilde paketlenmiş 2 gram 777 miligram hintkeneviri bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yemen Uyruklu, Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen Abdulrahman Al Shehari’nin üzerinde yapılan aramada sırt çantasında 6 ayrı paket şeklinde 3 gram hintkeneviri ile 372 adet değişik marka ve içeriklerde yeşil reçete ile alınabilen hap bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme öğrenci olan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 11:59