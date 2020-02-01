Vatandaşa hizmet!

Suna ERDEN

Girne’de bir kadını erkeklere pazarladığı tespit edilerek tutuklanan Erdal Canpolat’ın bu işi meslek edindiği belirtildi. Zanlının bir kadına 2018 yılından 2020’ye kadar, başka bir kadına da 26 Ocak 2020’de bir kez fuhuş yaptırdığı kaydedildi. Zanlının kadınlarla müşteriler arasında irtibat kurduğu, komisyon olarak 100 lira ile 200 lira arasında değişen miktarlarda para aldığı bilgisi elde edildi.

Son olarak ülkeye turist vizesi ile giriş yapan ve 26 Ocak’ta bir kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilerek tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, polise yapılan bir ihbar üzerine zanlının fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla para kazanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Kardeşler, zanlının 26 Ocak’ta Girne’de bir kadına fuhuş yaptırdığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında iki gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının başka bir kadına da 2018 yılından 2020’ye kadar fuhuş yaptırıp kazanç sağladığını belirlediklerini açıkladı.

5 yıl hapis öngörüyor

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 13 Ocak’ta 60 günlük vize ile ülkeye geldiğini ve turist statüsünde bulunduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının işlediği iddia edilen fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç sağlama suçlarının 5 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Dündar, zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının muhtemel olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 40 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 11:57