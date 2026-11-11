Aktunç gençlerle bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli iş sektörlerinden gençlerle buluştu.

UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarının da katıldığı buluşmada gençlere hitap eden Aktunç, seçim sürecine ve Lefkoşa'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim çalışmalarında vatandaşlardan aldıkları geri dönüşlerin kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını belirten Aktunç, 6 Aralık seçimlerinden başarıyla çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Seçimi kazanacaklarına yönelik inancın yalnızca kendilerine ait bir değerlendirme olmadığını, sokakta karşılaştıkları vatandaşların da değişim beklentisini açıkça dile getirdiğini savunan Aktunç, Lefkoşa'da

Yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Belediye başkanlığına aday olma nedeninin siyasi tartışmaların bir parçası olmak değil, başkentin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Aktunç, önceliklerinin Lefkoşalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve aksayan belediye hizmetlerini yeniden düzenlemek olduğunu kaydetti.

Vatandaşların uzun süredir devam eden hizmet eksikliklerinden yorulduğunu savunan Aktunç, Lefkoşa'nın artık yeni bir yönetim anlayışına, dinamizme ve genç bir enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

