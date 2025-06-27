215 bin seçmen

Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin 19 Ekim’de yapılmasının öngörüldüğünü belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, seçmen sayısının Mayıs ayı başında 215 bin 611 olarak belirlendiğini açıkladı. Özerdağ; bir önceki seçime göre seçmen sayısında 16 bin 582 artış olduğunu ifade etti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; koalisyon ortağı UBP-DP ve YDP yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde genel seçimlerin de 2026’nın ilk 4 ayı içerisinde yapılması konusunda görüş birliği sağlandı. YDP seçimlerin Şubat ayında yapılmasını isterken, barajın yüzde 7 veya 10’a çıkarılmasını öneriyor. Ancak; diğer partiler Seçim Yasası’nda tek bir değişikliğin yapılmasını ve karma oyun kaldırılmasını kabul ediyor.

16 bin 582 kişilik artış oldu

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için öngörülen tarihin 19 Ekim olduğunu açıkladı.

Özerdağ, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, seçim takviminin 60 gün öncesinden başlayacağını ve bu çerçevede 24 Ağustos’tan itibaren seçim kurullarının çalışacağını söyledi.

Seçim takvimiyle ilgili henüz alınmış bir karar olmadığını ancak hesaplamaların bu tarihe göre yapıldığını belirten Özerdağ, “Bizim öngörümüz 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun olacağıdır. Seçim takvimini 60 gün geriye çektiğinizde bu da 24 Ağustos’a tekabül ediyor. Dolayısıyla 24 Ağustos’tan itibaren bizim seçim kurullarını artık çalıştırıyor olacak hale geleceğiz” dedi.

Özerdağ; Mayıs ayı başı itibarıyla seçmen sayısının 215 bin 611 olduğunu da söyledi. 2020 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 198 bin 957 olan seçmen sayısının, ikinci turda 18 yaşını dolduran seçmenlerle birlikte 199 bin 29’a yükseldiğini anımsatan Özerdağ, 2020 ile 2025 seçimleri arasında seçmen sayısında 16 bin 582 kişilik artış olduğunu kaydetti.

Seçmen sayısının düzenli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda güncellendiğini belirten Özerdağ, “İçişleri Bakanlığı’ndan 18 yaşını dolduranlar, yeni vatandaşlık alanların kayıtları bize üç ayda bir veya bazı dönemlerde daha sıklıkla intikal ediyor. Biz de bunları kendi seçmen kütüklerimize işliyoruz” dedi.

Artış; nüfus ve vatandaşlık kaynaklı

Seçmen sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Özerdağ, “Ülkemizdeki nüfus geçmişe oranla artış göstermektedir. Bu arada yeni seçmen olan vatandaşlarımız olmaktadır 18 yaşını dolduranlar. Dolayısıyla hem yeni vatandaş olanlardan dolayı seçmen sayısı artmakta hem de 18 yaşını dolduran gençlerin seçme hakkını elde etmesiyle onların sayıları ile birlikte seçmen sayısında artış olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Seçmen sayısının Haziran ayı sonunda yeniden güncelleneceğini söyleyen Özerdağ, bu süreçte birkaç binlik bir artış daha olabileceğini, ancak net rakam vermenin şu aşamada yanıltıcı olabileceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025, 09:44