Hedef federal çözüm

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Ocak ayında Londra’ya gideceği ve ziyareti çerçevesinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’la da görüşmesi ihtimali bulunduğu haber verildi.

Rum lideri Anastasiadis’in mektubuna yanıt veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Güney Kıbrıs’la ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulaı.

Fileleftheros’un haberine göre; Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Sunak’ın mektupta, Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili prensipleri vurguladığını aktardı.

Pelekanos’a göre Sunak mektupta, Birleşik Krallığın, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, üzerinde mutabık kalınmış çözüm çerçevesiyle BM himayesindeki müzakere sürecine desteğini de yinelerken, bölgedeki güvenlik ve istikrarın yanı sıra, Kıbrıs’ın refahını da güçlendirecek bir çözüme atıf yaptı.

Sunak, buna paralel olarak mektupta, Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme varılması perspektiflerini baltalayacak eylemlere karşı olduğunu da belirtti.

Sunak mektupta son olarak, İngiliz Üsleri içerisindeki askeri olmayan bölgelerin geliştirilmesiyle ilgili anlaşmaya özel atıfta bulunarak, ülke yönetiminde olduğu 10 yıl boyunca, Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik katkısından ötürü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sundu.