Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı.

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 47 yaşındaki sürücü Mustafa Aydın, Gazimağusa istikametine doğru ters şeritte süratle ilerlediği esnada, karşı yönden gelmekte olan Hasan Altıparmak yönetimindeki araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu araçlar hurda demir yığınına dönerken, hastaneye kaldırılan Hasan Altıparmak, sol bilek ve leğen kemiğinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Acil servisteki müdahalesinin ardından taburcu edilen Mustafa Aydın ise gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Aydın’ın nefesinde 240 promil alkol tespit edildiği açıklandı.

Ters şeride girdi

Polisten alınan bilgiye göre, önceki gece 22.30 sıralarında, 240 promil alkol etkisi altında Gazimağusa istikmetine doğru RD 281 plakalı aracıyla ters şeritte seyir halinde olan Mustafa Aydın, Mutluyaka kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Hasan Altıparmak yönetimindeki ZNR 558 plakalı araçla yüzyüze çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücü yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Altıparmak, sol bilek ve leğen kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Mustafa Aydın kaza sonrası tutuklanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.