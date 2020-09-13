Kriz zorladı

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs’ta pozitif vakaların artması nedeniyle dün Pandemi Hastanesi’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, burada gönüllü hizmet verecek doktor ve hemşirelere çağrı yaparak, bakanlığa başvurmalarını istedi. Pilli ayrıca “Herkes kendi önlemini almalıdır” diyerek halkı uyardı. Bakan Pilli dün 2 bin 254 test yapıldığını ve 32 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti. Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür de önceki gün Girne Limanı’nda yapılan rastgele testlerde 7 pozitif vakaya rastladıklarını söyledi. Çaygür “Cuma günü limanda 300 kişiye test yaptık. Girne’de birçok yeri tarıyoruz şimdi. Burada iki tane bar vardı. Bogota Bar, bir de Cocobongo. Bunlardan daha önce pozitifler çıkmıştı” dedi.

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa bekliyorum” çağrısına, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’ndan “biz hazırız” yanıtı geldi.

Doktorları mücadeleye çağırdı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi merkezini ziyaret etti. Bir haftadır devam eden ve dün pandemide görevli 11 doktoru istifa noktasına getiren organizasyon sorunlarını yerinde inceleyen Pilli, zor bir mücadele dönemine girildiğini belirterek, “Gönüllü doktorlara ihtiyacımız var. Görev almak isteyen tüm dostları yarın bakanlığa bekliyorum” dedi. Pilli, görevli doktorlarla görüşme öncesinde şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle sağlık çalışanlarının durumuna bakmak, eksiklerini gidermek ve sorunlarını dinleyip, çözüm bulmak, ayrıca hastaları dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğimi bilmenizi isterim. Tüm doktor ve hemşire arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem kendini korumak, hem hastayı tedavi etmek çok zordur. Buradan gönüllü̈ tüm hekim, hemşire ve sağlıkçılara da çağrı yapıyorum; pandemi merkezinde çalışmak isteyen tüm sağlık emekçilerini bakanlığımıza bekliyorum. Yerel vakalar ve temaslılar artmış durumdadır. Şu andan itibaren daha da sıkı önlemler alıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, salgını durduracağız. Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Pazartesi günü meclis toplanacak ve yeni yasa geçecektir. Bundan sonra kurallara uymayanlar da cezalandırılacaktır. Her şey kazanılır ama sağlık geri gelmez. Herkesin kendi önlemlerini almasını ve kurallara uymasını istiyoruz.”

14’ü yerel 32 vaka

Bakan Pilli, Corona verilerini de açıkladı. Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 254 olduğunu, 32 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 14 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Pilli, toplam test sayısının 140 bin 284’e, vaka sayısının 573’e, tedavisi devam eden vaka sayısının 243’e çıktığını belirtti.

Çaygür: Ciddi tarama yapıyoruz

Bakanlık Müsteşarı Ali Çaygür de önceki gün Girne Limanı’nda yapılan rastgele testlerde 7 pozitif vakaya rastladıklarını söyledi. Çaygür, son iki gündür Girne bölgesinde test yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Geçen Cuma Girne’de limanında 300 kişiye test yaptık. Girne’de savcılık, polis hepsine test yaptık. Girne’de birçok yeri tarıyoruz. Girne’de Bogota Bar ve Cocobongo Bar’da daha önce pozitifler çıkmıştı. Bakanlık olarak ilan verdik ve dedik ki; 14 gün içinde barlarda bulunan kalabalık yerlerdekiler gelsin test versin. Ayrıca Girne’de bir emlakçıda virüse rastladık.



Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz Girne’de bu yüzden ciddi tarama yapmaktayız. Güzelyurt ve Lefkoşa’da da test yaptık.”

Eylem siyasidir

Çaygür, ebe ve hemşirelerin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “Covid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı, hemşirelerin hazırlığı ve dinlenmesi için temiz alan ayırılmaması” gerekçesiyle yaptığı uyarı eylemini de değerlendirdi. Çaygür, hemşire ve ebelerin eylemine de değinerek şunları ifade etti: “Ben bu eylemi siyasi olarak görüyorum. Oranın iki tane kapısı vardır. Gelin gidip görelim. Bir önden bir arkadan olmak üzere iki kapı vardır ve olması gerektiği gibi. Arka taraftan girecekler için 4 oda vardır ve o odalar kendileri için özel ayrıldı. Bu tür girişimler siyasidir. Üçüncü kapı istiyorlar anlam veremiyorum.”

Hastalar gitmek istemiyor

Müsteşar Ali Çaygür, Türkiye’ye 4 Covid-19 hastası gönderildiğini ifade ederek, birçok kişinin gitmek istemediğini söyledi. Çaygür, “Biz bakanlık olarak doktorlardan liste istedik. Kimler gitmek istiyorsa isimlerini alıp günde 4 hasta gönderebiliriz ama insanlar gitmek istemiyor. Hastalar aldıkları hizmetten memnundur. ‘Biz gitmek istemiyoruz diyorlar’, ne yapalım zorla gönderemeyiz. Ama bu durum hastanemizden memnun olduklarını gösteriyor. Sadece 4 kişi gönderebildik” şeklinde konuştu.

Yeterince ilaç var

Pandemi için kullanılan ilaç ve hijyen malzemelerinin eksik olduğuna dair iddialara da cevap veren Çaygür, yeterli derecede ilaç ve malzeme olduğunu söyledi. Çaygür, “Türkiye Cumhuriyeti bize 450 tane virüs ilacı verdi. Şu ana kadar 50 tanesi kullanıldı. Her hafta başı klinik şeflerine soruyorum hangi ilaç eksik, hepsi bana ‘tamam’ diyorlar, sonra çıkıyorlar basına yok diyorlar. Mesela serum yok diyorlar. Çıkın gelin ambarda 1 buçuk TIR dolusu serum var. 250 bin maske var. 3 buçuk ton el dezenfektanı var” dedi.

Serbest Çalışan Hekimler: Göreve hazırız

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa bekliyorum” çağrısına, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’ndan “biz hazırız” yanıtı geldi.

Pandemi sürecindeki kaosa, bakanlıkla hekimler arasındaki zıtlaşma ve hekimlerin karşı karşıya gelmesi de eklendi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Sağlık Bakanı Ali Pillinin destek çağrısına, pandeminin ilk gününden beri birliğimi temsilen katıldığım tüm toplantılarda, yapmış olduğum tüm basın açıklamalarında ve televizyon programlarında çok açık cevap vermiştim. Başkanı olduğum tüm serbest hekim ve diş hekimleri adına kayıtsız şartsız desteğe hazırız, bakanlıkta olacağız görev verirseniz biz hazırız.”