Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta eczacı Gizem Karagözlü ile birlikte tutuklanan

KKTC’nin ilk kadın Başbakanı ve eski meclis başkanlarından Doktor Sibel Siber dün mahkemeye getirilirken alkışlarla karşılandı. Mahkeme önünde toplanan onlarca kişi Siber için destek sloganları attı.

Ellerinde kelepçe ile duruşmaya çıkarılan Siber ile Karagözlü, 3 gün süren tutukluluğun ardından teminata bağlandı.

Duruşmada zanlılar hakkında evrak sahtelemenin yanı sıra kara para aklama suçundan da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Polis çavuşu Mehmet Manaş, her iki zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 12 Ekim 2023’te “Resmi evrak sahtreleme”, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temini”ve “suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 11 Ekim’de tutuklanan zanlılardan Yusuf Tandoğan Eczanesinin sahibi Gizem Karagözlü’nün Ocak-Ağustos ayları arasında sosyal sigortalar dairesine 2 bin 537 adet reçete gönderdiğini söyledi.

Polis, Doktor Sibel Siber’in ise 2023 yılı ocak- ağustos ayları arasında bin 388 tanesi Yusuf Tandoğan Eczanesi başta olmak üzere farklı eczanelere 2 bin 745 reçete yazdığını belirtti.

Sahte 76 reçetenin 40’ı Siber’e ait

Polis, Kareagözlü’nün sadece ağustos ayında ise sosyal sigortalara gönderdiği 313 reçetenin de 142 tanesinin Sibel Siber tarafından yazıldığını belirtti. Polis, incelenen 313 reçeteden 76 tanesinin sahte çıktığını, bu sahte reçetelerin 40 tanesinin Siber tarafından yazıldığını açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili 56 ifade aldıklarını, 19 kişinin Siber’e muayene olmadığını söylediğini aktardı.

3 gün hücrede kaldı

Polis çavuşu Manaş, savcı Hasan Boşnak’ın bir sorusu üzerine Siber’in 3 günlük tutukluluk süresini polis hücresinde geçirdiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminatla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.





