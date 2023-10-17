Üçü de teminatla serbest

Ülke genelinde yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında Gaziamağusa’da tutuklanan Doktorlar İlkay İstillozlu, Mehmet Faydalı ve eczacı Banu Kuman Tuzlalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ek tutukluluk duruşmasında Polis Çavuşu Mehmet Emin Doğan, olguları aktardı. Polis, 3 zanlının 2023 yılı Ocak ile Ağustos ayları içerisinde, muayene edilmeyen birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek Sosyal Sigorta Dairesi’ne göndermek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini anlattı.

Polis, İlkay İstillozlu’nun 23 bin 313 reçete düzenlediğini, bu reçetelerin 986’sını eczacı Tuzlalı’nın işlettiği eczaneye yazdığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 50’ser bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2’ser kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir ispatı vücut yapmak koşuluyla serbest kalmalarına karar verdi.