Alkol testi yapılacak

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya aracıyla çarparak ölümüne sebebiyet veren Nicolae Chiru, dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlının vücudundan alkol ve uyuşturucu testi maksatlı kan örnekleri alındığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ozan Avcı, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolu 5-6 kilometreleri içerisinde zanlı Nicolae Chiru yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele'de sakin Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

Kuzucu olay yerinde öldü

Polis çarpmaya müteakip yayanın yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde yaya Engin Kuzucu’nun aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahalinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ozan Avc, müteveffanın cesedi otopsi maksatları için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığını ve KZG 054 plakalı araç sürücüsü Nicolae Chıru'den alkol ve uyuşturucu maksatları için 20cc kan örneği alındığını belirtti.

Kaza noktasında aydınlatma lambası çalışmıyor

Polis olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, analize gönderilen kan örneklerinin sonucunun beklendiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Konya Ereğli acı haberle yıkıldı

Öte yandan üzücü kazada hayatını kaybeden Engin Kuzucu’nun, Türkiye’nin Konya ili Ereğli ilçesinde yaşadığı ve sevilen bir iş insanı olduğu öğrenildi.

Hayat dolu ve yardım sever kişiliği ile bilinen Engin Kuzucu’nun beklenmedik vedası başta yakınları olmak üzere tüm Ereğli ilçesini hüzne boğdu.