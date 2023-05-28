Duyun bu sesi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk ve Rum kesiminden bazı örgütlerin temsilcileri ortak eylem yaparak, yeni sınır kapılarının açılması konusunda hem iki toplum liderliğine, hem de Birleşmiş Milletler yetkililerine mesaj verdi. Lokmacı kapısında toplanan örgütler, daha sonra Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi önünde bir araya gelerek beklentilerini dile getirdi. Konuşmacılar; Lefkoşa’daki Mağusa kapısının yanı sıra Akıncılar (Luricina) ve Kiracıköy kapılarının derhal açılmasını istedi.

Etkinlikte ‘Barış İçin İki toplumlu Koro’ sahne aldı, Lena Melanidou barış şarkıları söyledi, dans edenler oldu. Barış İnisiyatifi adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM temsilcisine bir mektup verildi. Mektupta yeni sınır kapılarının açılmasına destek istendi.

Eyleme kimler katıldı?

Eyleme, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, AKEL Genel Sekreteri Stefanos, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Sol Hareket’ten Abdullah Korkmazhan, Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, Milletvekilleri, Sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şarkılar söylendi, pankartlar açıldı

Etkinlikte Barış için İki toplumlu Koro-Lena Melanidou, barış şarkıları söyledi, pankartlar açıldı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM temsilcisine İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcisi tarafından mektup takdim edildi.

İnisiyatif adına mektubu teslim eden Christos Efthymiou, mektupta, İnisiyatifin yeni kapıların açılması konusunda hazırladığı ortak basın açıklaması, açıklamaya destek veren 110 örgütün ismi ve adada bir çözüm bulunması için müzakere masasının toplanması talebi bulunduğunu belirtti.

Etkinlikte yeni geçiş noktası açılması talep edilen, ayni bölgenin iki köyü, Akıncılar (Luricina) ve Güney Kıbrıs’tan Athienu (Kiracıköy) köylerinden İsmail Özyol ve Dimitrios Kouzapas da konuşma yaptı.