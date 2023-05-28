Detay veremedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşmesinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına ilişkin ortak hedefi başarmalarına ilişkin şartların nasıl meydana geleceğini görmek için önümüzdeki dönemde Scholz’la temasta olacaklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanıyla yaptığı gibi, Almanya Başbakanıyla da özel olarak konuştuğunu ve “şu an önemli olan şeyin diplomasinin işini yapmasına izin verilmesi olduğunu” dile getiren Hristodulidis, “bu konuyla ilgili olarak Brüksel’de teknokratik aşamada temaslar olduğunu ve olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını” ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin ardından, bu çabanın nereye gittiğini daha somut bir şekilde göreceklerini de söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz tarafından bazı spesifik eylemlere atıfta bulunulup bulunulmadığı sorusuna karşılık ise Hristodulidis, kamuoyuna açıklanamayacak bazı eylemler konusunda hem fikir olduklarını, çünkü kendilerini ilgilendiren şeyin, sadece izlenim yaratmak amacıyla bunlardan bahsetmek değil, bu çabalardan doğrudan sonuç çıkması olduğuna işaret etti.

Scholz’un açıklamalarına düzeltme

Öte yandan Almanya Başbakanı Scholz’un açıklaması da Rum basınında yer aldı. Scholz, “çıkmazda olan müzakere sürecinin yeni bir ivme kazandığını görmek isterdim. Ancak bunun için tüm müdahil tarafların siyasi cesaret göstermesi gereklidir. Bildiğim kadarıyla bu var, aynı zamanda harekete geçmeye hazır olma durumu da var” dedi.

Hristodulidis’le bu konuyu teferruatlı bir şekilde ele aldıklarını ve yardımcı olmak istediklerini belirten Scholz, Almanya’nın, herkesin birbirine daha fazla güvenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu aynı zamanda, arzu edildiği takdirde, müzakere sürecini desteklemekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.