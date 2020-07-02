İki yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu, diğer vakanın yine havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.
Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 3’e çıktığını söyledi.
Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.
Yine TC uyruklu kişinin ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümüne alınarak tedavisine başlandığını söyleyen Bakan Pilli, pozitif çıkan TC uyruklu kişinin temaslı takibinin yapıldığını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslılarının tespit edildiğini ve gözlem altına alınmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu, diğer vakanın yine havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.
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YORUMLAR
Vatan - 13 dakika Önce
Bisey degil yillarca oturdugunuz yerden para aldiniz birazda calisirsiniz.
Daha ilk gunden tam bir fiyasko. "Acilalim da hersey guzel olsun, ekonomi duzelsin" diye bagiranlar, gozunuz aydin, yakinda goreceksiniz ulke nasil zengin olacak eghonomi da nasil saha galkacak.
Bir turlu size bu salginin ne kadar ciddi bir olay oldugunu, hazirliksiz acilimin ne kadar tehlikeli oldugunu anlatamadik. Butun doktorlarimiz, uzmanlarimiz , tabipler birligi, bilim kururlu, profesorler, bas hekimler, hemsirelere, ebeler , butun saglik personeli gunlerdir haftalardir uyarilarda bulunuyorlar, eylem yapiyorlar ama siz inadina kendi bildiginizi okumaya devam ettiniz.
Ama artik anlatmaya da gerek kalmadi, pek yakinda korona size anyayi gonyayi gosterecek .
Dunyada bu salgindan tamamen kurtulup da sonradan bile bile , kendi eliyle ulkesine tekrar bulastiran tek ulke olarak tarihe gececegiz artik. Hepinizi buradan tebrik ediyoruz.