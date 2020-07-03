Dede cinatinde sanıklar konuşacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde darp edilerek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinin yargı süreci devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen duruşmalara dün yeniden başladı.

Cinayet duruşmasının dünkü oturumunda savunma tarafından, sanıklar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt ve Onur Körkurt’un, yeminli, Simge Dağdur ile Zekeriya Kurucu’nun ise yeminsiz şahadet verecekleri belirtildi.

Sanık avukatları ayrıca Türkiye’den bazı uzman tanıkları da mahkemeye dinleteceklerini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti başkanı Fatma Şenol, savunmaya fırsat verme amacı ile davayı 10 Ağustos 2020 tarihine ertelediğini açıkladı.

Savcı sorgulayacak

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık kürsüsüne çıkan sanıklardan yeminli ifade verecek olanlar savcı tarafından sorgulanacak. Yeminsiz ifade verecek sanıklar ise herhangi bir sorguya tabi tutulmayacak.

Ne olmuştu

Nijeryalı Dede, sanıklar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmış, Çanakkale Göleti’ne götürülmüştü. Sanıklar burada Dede’yi darp ederek, öldürmüştü. Dede’nin cesedi cinayetten bir gün sonra çevreden geçen vatandaşlar tarafından bulunmuştu. Dede’nin alacak-verecek meselesi yüzünden dövüldüğü de ortaya çıkmıştı.