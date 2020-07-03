Mahkemeyi cezaevinde bekleyecekler

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Haziran tarihinde ele geçirilen 391 adet uyuşturucu hap ile ilgili tutuklanan Mehmet Arif Bozkurt, Özcan Demı̇rkısan ve Delil Karadeniz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Bozkurt’un alıcı, Demirkısan’ın satıcı, Karadeniz’in ise hapları ithal edip, piyasaya süren kişi olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Haziran tarihinde saat 16.10 sıralarında Şht. Mustafa Ertan Sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, araçta bulunan Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada 8 adet pembe renk uyuşturucu hap bulunduğunu, zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, daha sonra zanlının evinde de arama yapıldığını, 33 hap ele geçirildiğini ifade etti. Polis, sorgulanan Mehmet Arif Bozkurt’ un Özcan Demı̇rkısan’dan 4 bin TL karşılığında 50 hap aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ifade üzerine aranan şahıs ilan edilen Demı̇rkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini, evinde arama yapıldığını ve 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, iki zanlının ardından Delil Karadeniz’e ulaşıldığını belirtti. Polis, tutuklanan Karadeniz’in 15 Haziran’da iki kişi aracılığıyla Türkiye’den 500 adet hap ithal ettiğini, satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme 3 zanlıyı da 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.