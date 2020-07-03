Karantinasiz giriş davası 6 Temmuz’da görülecek

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin ülkeye karantinasız girişlerle ilgili ara emri başvurusunun duruşması 6 temmuz'da görülecek

Karantinasiz giriş davası 6 Temmuz’da görülecek
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) yüksek riskli ülkelerden KKTC'ye karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi'ne (YİM) ara emri basvurusunun duruşması  6 Temmuz Pazartesi saat 10.00'da  yapılacak.
KTTB Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yüksek riskli ülkelerden gelenlerin KKTC’ye karantinasız girişiyle ilgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için YIM'e dava dosyalamıştı.
Başsavcalığın itiraz dosyalamasına olanak tanınması amacıyla dava bugüne ertelenmişti
Başsavcılık bugün itiraz dosyaladı. itiraz dosyalanan davaya Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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