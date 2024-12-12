Ocak’ta başlıyor



Serdar ŞENGÜL

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan’ın artık KKTC’de e-vize ve vatandaşlık hizmetlerine resmen başlayacağını duyurdu.

Hasanoğlu, verilecek hizmetlerden bir ücret talep edilmeyeceğini vurguladı. Diyalog muhabirine açıklamada bulunan Orhan Hasanoğlu “Azerbaycan- KKTC ilişkilerinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Ada’da yaşayan Azerbaycanlılara ve yabancılara hizmet vermekten memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasanoğlu, şunları belirtti:

“1 Ocak 2025-tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına Azerbaycan Cumhuriyeti'ne seyahat için vize desteği ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı VİP Services hizmetlerine destek tarafımızdan sağlanacaktır. Aciliyet teşkil eden vizeler 3 saat, normal başvurular ise 1-3 gün arasında alınmaktadır.

Detaylı bilgi için Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetine veya +90546 999 60 60 numaralı telefon/WhatSap hattımıza ulaşa bilirsiniz. AKDC tarafından verilen hizmetler için her hangi bir ödeme talep edilmemektedir.”

