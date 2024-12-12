Gerçek rakam ne?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı programda, erken seçim çağrısında bulundu. Erhürman, “adına ‘hükümetim’ diyen yapının herhangi bir planının ve projelerinin olmadığını” savunarak, mevcut yapının halkı yönetme iddiasını kaybettiğini söyledi.

Katıldığı programda soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, “Bu yapı, uzatmalara oynayan bir yapıya dönüştü. Kendi iradeleri dışında orada kalıyorlar. Her geçen gün, Kıbrıs Türk halkının zamanı boşa harcanıyor” dedi.

Tufan Erhürman, hükümetin uzun bir süredir herhangi bir yeni projeyi hayata geçirmediğini belirterek “Ortada plan yok, program yok. Hangi alana ilişkin yeni bir şey yapılacağı söyleniyor ki biz de ‘Bu para yetecek mi?’ diyelim. Bu yapı, kendisi bile yönetme iddiasından vazgeçmiş durumda.” diye konuştu.

Nüfus planlaması ve istatistikler konusunda da eleştirilerde bulunan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Projeksiyon nüfus 489 bin olarak açıklandı. Buna memlekette kimse inanmıyor. Hükümet kendisinin açıkladığı rakamlara bile güvenmiyor. Nüfusu bilmeden kaç öğretmene, kaç sınıfa ihtiyaç duyulacağını nereden bileceksiniz? Nüfusu bilmeden planlama mı yapılır?”

Erhürman, ekonomik krizle birlikte güneyden kuzeye geçişlerdeki düşüşe ve kuzeyden güneye geçişlerdeki artışa dikkat çekerek “Son bir yıllık dönemde kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış var. Bir yıl içinde ekonomiyi güneye kaydırdılar. Bunu defalarca söyledik.” ifadelerine yer verdi.

“Uzatmalara oynuyorlar”

Hükümetin sağlık ve eğitim alanlarındaki yetersizliklerini de eleştiren Erhürman, “Sağlıkta onkoloji hastalarının ilaca ulaşamadığı bir noktadayız” dedi.

Memleketin bir an önce erken seçime ihtiyaç duyduğunu belirten Tufan Erhürman, “Hükümet, uzatmalara oynayan bir yapıya dönüştü. Kendi iradeleri dışında orada kalıyorlar. Her geçen gün, Kıbrıs Türk halkının zamanı boşa harcanıyor” diye konuştu.

