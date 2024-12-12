Başbakan Ünal Üstel, 2024 yılı Başbakanlık bütçesindeki artışa yönelik yapılan eleştirilere yanıt vererek, “Devletin hiçbir kurulu Kurultay için harcanmamıştır. Buna müsaade vermem.” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda Başbakanlık'a bağlı kurumların bütçeleri onaylandı.

Üstel, temsil ve ağırlama giderlerindeki artışın, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından, ülkeye gelen misafirlerde yaşanan artış ve karşılıklı ziyaretlerden olduğunu, bunu desteklediklerini kaydetti.

Azerbaycan’la ilişkilerin farklı alanlarda da geliştiğini belirten Üstel, ilk defa KKTC’den sağlık belgeleriyle ve gümrük çıkışlarıyla Azerbaycan’a narenciye ihraç edildiği kaydetti, bunun yanında alüminyum ihracatının devam ettiğini söyledi.

Başbakan Üstel, tüm eleştirileri dinlediklerini, bunları dikkate alarak eksiklikleri tamamlayacaklarını kaydetti, hükümete geldikleri günden beri halkın rahatı ve mutluluğu için çalışmalar yürüttüklerini, buna devam edeceklerini belirtti.

Başbakanlık bütçesine yönelik yapılan eleştirilerde, ağırlama ve temsil giderlerindeki artışın öne çıktığını söyleyen Üstel, bu artışı Kurultay’la bağdaştırmanın doğru olmadığını kaydetti, “Devletin hiçbir kuruşu Kurultay için harcanmamıştır. Buna müsaadem yok. Müsteşarlarım ve bürokratlarımın da öyle bir harcaması olmamıştır” dedi.

Başbakan Üstel, İstatistik Kurumu’nun belirlediği Kasım ayı hayat pahalılığı rakımının, eksi olarak belirlenen ortalama döviz endeksli mal ve hizmetlerin sepete olumlu yansımasıyla yaşandığını kaydetti. Üstel, bunun belirlenmesinde hayat pahalılığı artışını kısıtlama gibi bir amacın olmadığını vurguladı. Sepetin yenilenmesine ilişkin eleştirileri de doğru bulan Üstel, bununla ilişkin gerekli bütçenin ayrıldığına işaret etti.

Bütçe maratonu devam ediyor

Bu arada bütçe maratonunda dün de bir milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve Bakanlığa bağlı 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesi görüşüldü. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi kabul edildi. Diğer bütçelerin görüşülmesi çalışmaları ise geç saatlere kadar sürdü.

En büyük gücümüz birliğimiz

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçesi'nde ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıyı, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Akyön paylaşımında, “Bugün ilçemizde Genel Başkan ve Başbakanımız Sn. Ünal Üstel’i, Genel Sekreterimiz Sn. Oğuzhan Hasipoğlu’nu ve İlçe Başkanlarımızı ağırladık. En büyük gücümüz birliğimiz…” ifadelerini kullandı.

