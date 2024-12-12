İade edilecek

Türkiye’nin Mersin ilinde işlediği “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Karaca’nın KKTC’de olduğu ve bir ay önce tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapacağı esnada 11 Kasım 2024 tarihinde yakalanan ve iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 30 gün süreyle cezaevine gönderilen zanlı, işlemleri sonuçlanmadığı için ek süre talebiyle dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 20 gün daha cezaevinde tutuklu beklemesine karar verirken, Karaca’nın, 31 yaşındayken, 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle yargılanarak, hapse mahkum edildiği öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu ifade etti. Polis, Türkiye’nin iade talebi üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yapacağı esnada Girne Turizm Limanında yakalandığını, mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 30 gün tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Polis, mahkeme tarafından verilen 30 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise cezasını memleketi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çekmek istediğini söyleyerek, “Hapis aldığımı biliyordum, bu yüzden gidiyordum” dedi.

Mahkeme, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

