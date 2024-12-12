Yaklaşık 7 yıldan beri cezaevinde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala için Türkiye basınında ilan yayınlayan şahsın Kıbrıslı Türk Mustafa Hastan olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili kısa bilgi veren Hastan, Kavala’nın değerli bir iş insanı olduğunu, 7 yıldan beri cezaevinde tutulmasına üzüldüğünü belirterek “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması en büyük dileğimdir” dedi.

Hastan söz konusu ilanda şu ifadeleri kullandı:

“AİHM kararları uygulansın. 7 yıldır adaleti bekliyor. Osman Kavala için Adalet… Adalet devletin temelidir…”