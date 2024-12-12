banner564

‘Adalet devletin temelidir’

Türkiye basınında ‘Osman Kavala için Adalet’ ilanı veren şahsın Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi

‘Adalet devletin temelidir’
banner598

   Yaklaşık 7 yıldan beri cezaevinde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala için Türkiye basınında ilan yayınlayan şahsın Kıbrıslı Türk Mustafa Hastan olduğu öğrenildi.

   Konuyla ilgili kısa bilgi veren Hastan, Kavala’nın değerli bir iş insanı olduğunu, 7 yıldan beri cezaevinde tutulmasına üzüldüğünü belirterek “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması en büyük dileğimdir” dedi.
   Hastan söz konusu ilanda şu ifadeleri kullandı:
   “AİHM kararları uygulansın. 7 yıldır adaleti bekliyor. Osman Kavala için Adalet… Adalet devletin temelidir…” 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Müsaade vermem’
‘Müsaade vermem’
  1. KIBRIS

banner471

banner474