Dünyanın tersi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Aktüeryal denge yüzde 4’e ulaştığında 55 yaşında emeklilik çalışmaları gündeme gelecek” dedi.

Gardiyanoğlu, bakanlığının 2023 yılındaki çalışmalarını ve 2024 bütçesine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Gardiyanoğlu, emeklilik düzenlemeleriyle ilgili verdiği bilgide, sosyal sigortalar sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şu anda aktüeryal dengenin yüzde 3.50 civarında olduğunu belirten Gardiyanoğlu, bu oran yüzde 4’e ulaştığında 55 yaşında emeklilik ile ilgili çalışmaların gündeme geleceğini belirtti.

Bakanlık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için yapay zekaya geçiş yapmayı planladıklarını belirten Gardiyanoğlu, “Belki de yapay zeka kullanan ilk bakanlık olacağız” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, “Bizim hedefimiz, geleceğimiz ve gelecek nesiller için daha güvenli bir sosyal sigorta sistemi yaratmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Aktüeryal denge nedir?

Aktüeryal denge, diğer bir ifadeyle aktif/pasif oranı, çalışan aktif nüfusun çalışmayan pasif nüfusu karşılama oranını vermektedir ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır.

