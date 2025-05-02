Alsancak’ta olaylı gece

Suna ERDEN

Alsancak’ta ayrılma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı evin kapısına dayanan İlhan Şahan ile olaya müdahil olan ve silahla Şahan’ı tehdit eden Burak Akın Çamcıoğlu tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; İlhan Şahan’ın 29 Nisan’da eşine ölüm tehdidi içeren mesaj attığını, 30 Nisan’da Türkiye’den geldiğini ve aynı günün gecesi eşinin kapısına dayandığını söyledi. Polis; tehdit edilen kadının arkadaşı olan Burak Akın Çamcıoğlu’nun ise silahla Şahan’ı tehdit ettiğini açıkladı.

Mahkeme; Şahan’ı cezaevine gönderirken, Burak Akın Çamcıoğlu teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlı İlhan Şahan’ın 29 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'de bulunduğu sırada WhatsApp uygulaması üzerinden ayrılmak üzere olduğu ve Alsancak’ta yaşayan eşi İ.Y.Ş.'ye “seni öldürürüm, sonra ben de öleceğim ama içim rahat gidecek artık, ondan çok eminim’’ şeklinde mesaj attığını söyledi.

Polis; zanlının eşini tedirgin etmek için mesaj attıktan sonra, 30 Nisan akşamı ülkeye turist olarak geldiğini belirtti.

Soluğu eşinin kapısında aldı

Polis; zanlının eşinin kalmakta olduğu apartman dairesine giderek kapıyı çaldığını ancak kapının açılmaması üzerine apartman boşluğuna inerek beklediğini aktardı.

Korktu, Burak’ı aradı

Polis; İ.Y.Ş.'nin arkadaşı olan Burak Akın Çamcıoğlu’na haber verdiğini ve zanlının yanına ruhsatlı silahını alarak saat 21.00 raddelerinde apartmanın önünde bekleyen İlhan Şahan’ın yanına gittiğini belirtti.

Polis; Çamcıoğlu’nun tabancayı kurup, namlusunu Şahan’a doğrultarak darp edip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis; zanlının, İlhan Şahan’ın yanı sıra o sırada apartmandan çıkmakta olan aynı yerde sakin L.S’ye de (E-32) dolu tabancayı doğrultup, şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis; şikayet üzerine olay yerine gittiklerini, Çamcıoğlu’nu tasarrufundaki tabanca ve içerisinde bulunan 14 adet 9 mm mermiyle birlikte tutukladıklarını ifade etti.

Polis; olay yerinde bulunan İlhan Şahan’ın da suçüstü yakalandığını aktardı.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, her iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; İlhan Şahan’ın bir ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Mahkeme, Çamcıoğlu’nun ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kişinin bir milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasına emir verdi.