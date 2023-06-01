Miktar yüksekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 160 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Daniel Sasa ile Fikret Göl hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 18’er ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Heyet, polisin 15 Şubat 2023 tarihinde, sanıkların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve kiralık bir araç ile Gazimağusa’da olduklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Heyet, sanıkların saat 22.00 sıralarında, özel bir hastanenin yan kısmındaki park alanında tespit edildiklerini anımsattı. Sanıkların ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladıklarını anlatan ağır ceza yargıcı, Daniel Sasa’nın, elindeki poşeti yol kenarına attığını ifade etti. Yargıç, her iki sanığın da alıkonduğunu ve poşette yapılan kontrolde, 5 ayrı folyo kağıt içerisinde 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Heyet, sanıkların kullanımındaki araçta yapılan aramada ise 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti, sanıkların işlemiş olduğu suçun, mahkemelerin gündemlerinde en yoğun suç türü olduğuna dikkati çekti. Uyuşturucu suçunun yaygınlaşmakta olduğunu belirten heyet, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesinin gerektiğine vurgu yaptı.

Sanıkların tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının da külliyatına dikkat çeken mahkeme, hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Heyet, sanıkları 18’er ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.