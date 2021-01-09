Amir hükümler yok sayıldı

Ombudsman Emine Dizdarlı, 4 Ocak tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde, Anayasa hükümlerine ve Meclis İçtüzüğü kurallarına aykırı davranıldığını belirtti.

Dizdarlı, özellikle, Anayasanın ilgili maddesinin, ikinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçiminin yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde yapılmasını ve/veya tamamlanmasını öngördüğünü ve bunların değişikliğe açık olmayan amir hükümler olduğunu kaydetti.

Bu sürenin üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçtiğini, seçimlerin yeni yapıldığını kaydeden Dizdarlı, “Bu durumda da KKTC Anayasası’nın hükümlerinin yok sayıldığı ve/veya görmezlikten gelindiği anlaşılmaktadır. Yasamadan sorumlu olan Cumhuriyet Meclisi’nin kendi yaptığı Meclis İçtüzüğü kurallarını ve/veya KKTC Anayasa hükümlerini uygulamaması kabul edilebilir bir husus değildir.” ifadelerini kullandı.

Anayasa uyarınca KKTC devletinin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet olduğuna vurgu yapan Dizdarlı, “Bu itibarla, KKTC Anayasası’nın gereklerini yerine getirmek sadece vatandaşın değil vekillerin de dahil hepimizin görevi olmalıdır. Aksi halde hukuksuzluğun sınırlarını çizmek çok zor olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Yenisi seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder

Dizdarlı, Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan seçimine ilişkin hukuki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda katip ve idare amirinden oluştuğunu kaydeden Dizdarlı, KKTC Anayasası’nın 83’üncü maddesi tahtında Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçiminin, bir yasama döneminde iki kez yapıldığını, ilk devre için seçilenlerin görev süresinin üç, ikinci devre için seçilenlerin görev süresinin ise iki yıl olduğunu belirtti.

İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçiminin dördüncü yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde tamamlandığını söyleyen Dizdarlı, ikinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eskilerin görevinin devam ettiğini kaydetti.

“KKTC Anayasası uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.” diyen Dizdarlı, Anayasanın gereklerini yerine getirmenin sadece vatandaşın değil vekillerin de dahil herkesin görevi olması gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı, aksi halde hukuksuzluğun sınırlarını çizmenin çok zor olacağını ifade etti.