Borcu kapadım

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir pastanede çalışan Meryem Kaçar, patronunun evinden 44 bin TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı dün hırsızlık suçlamasıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde parayı çaldığını kabul eden zanlının, 20 bin lirayı banka borcuna yatırdığını, 24 bin lirayı ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediği belirtildi.

Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastanede çalışan zanlının 28 Mart 2024 tarihinde zanlının iş yerinin üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada 44 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, iş yerinden alınan bilgide 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini, 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediğini aktararak, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.