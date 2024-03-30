Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan kısa süre sonra araçlarında yapılan aramada 2 adet tabanca, şarjör ve 9 adet mermi bulunan Kıbrıslı Rum Antonis Artemi ve Spyros Spyrou ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis meselenin çok ciddi olduğunu ve kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini belirterek, ek süre istedi. Polis, zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının inceleneceğini kaydetti.

Olguları aktaran polis, zanlıların 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine Metehan Sosyal Konutlar park yerine giden zanlıların aracında sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunun çanta içerisinde 9 adet 7.65 mm mermi, bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka tabanca, yine aracın arka koltuğunun arasında bulunan gizli bölmede bir adet 9 mm çapında tabanca tespit edilerek emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemek üzere emare alındığını kaydetti. Polis, meselenin ciddi çok olduğunu, detaylı araştırılması gerektiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi

Mahkeme talebi kabul etti.