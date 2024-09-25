Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 gram uyuşturuculu kağıtlarla yakalanan Uğur Ersan Topçu, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, uyuşturuculu kağıtların analiz sonucunun beklendiği belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu, 20 Eylül saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir sokak içerisinde, polisi görünce şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yaptıkları arama sonucu, şortunun cebinde bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt parçası bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlının aracında, ön koltuk altında 3 adet, 13 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ile evinde 2 adet bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini de hatırlattı. Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

