"Anayasa ihlaline doğru gidiliyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 12.25’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalar bölümünde ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. Meclis’in hala erken seçim meselesi konusunda karar veremediğini söyleyen Erhürman, Meclis’in hükümet tarafından Anayasayı ihlal eder noktaya sürüklendiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitim konusunda Bulaşıcık Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı uyarınca neden nisanda karar alınmadığını soran Erhürman, bu konuda bilgi istedi.

Emekli olmuş ve özel sektörde çalışan kişilerin şu anki çalışmalarına vergi indirimi uygulanmamasına ilişkin bir yasa gücünde kararname olduğunu dile getiren Erhürman bu kişilerden vergi talep edilmeye başlandığını anlattı. Erhürman bunun yasa gücünde kararnameyle yapılamayacağını vurguladı.

Bu nedenle Maliye Bakanlığının topladığı rakamları iade etmek zorunda kalacağını söyleyen Erhürman bu işin yasayla yapılabileceğini ancak adalet ilkesine aykırı bir uygulama yapılamayacağını kaydetti.

Daha önce Güney’den sigorta emeklisi olanlarla ilgili Güney Kıbrıs’ın ciddi bir ayrımcılık uyguladığını, örneğin 1974’ten sonra evlenmiş kişinin eşine, evlilik geçersizdir diyerek ödeme yapılmaması gibi uygulamalar olduğunu söyleyen Erhürman, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı göreve çağırdı.

Erhürman Güney Kıbrıs’ın, yine evlilik geçerli değildir iddiasıyla, anne ya da babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara vatandaşlık vermediğini kaydederek bu konunun da takipçisi olacağını söyledi.

Amcaoğlu, soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak sorulara yanıt verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne nisanda eğitimin yüz yüze yapılması konusunda bir karar olup olmadığını sorduğunu, böyle bir karar olmadığı bilgisini aldığını belirtti.

Amcaoğlu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar’ın kendisine, ilgili demeçte, istişarede bulunulduğunu söylediğini aktardığını belirtti.

Süreç içinde yapılan çalışmaları aktaran Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden Resmi Gazete’de böyle bir karar açıklanmadığını dile getirdi.

Oğuz: Gereği yapılacak

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak emeklilerle ilgili kararın yasallaşması gerektiğini, bununla ilgili gereğini yapacaklarını söyledi.

Oğuz bir soru üzerine, belediye başkanlarının emekli maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntı konusunda gerekli adımların atıldığını anlattı.



Şahali: Hükümet yasalara uymuyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Yasalara Uyma Yükümlülüğü ve Başbakanın Bu Konudaki Sorumluluğu” konulu konuşmasında, hükümetin yasalara ve mevzuata uymadığını ifade etti.

Gazimağusa’da eski eserlere, dünya malına beton dökülerek bayrak asıldığını, Eski Eserler Dairesi’nin de bundan haberi olmadığını ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, yapılan işlemin yanlış olduğunu ama bunları görmeye devam edeceklerine inanç belirtti.

Hükümete Gazimağusa’da surlar üzerine yapılan beton dökümü ve bayrak dikilmesi yanlışını derhal düzeltme ve yasalara uyma çağrısında bulunan Şahali, bu konuda takipçi olacaklarını söyledi.



İncirli: Aşı sertifikası tamamlanmalı



CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19’a karşı aşılamada ve dijital aşı kayıtlarında ne durumdayız?” konusunda konuştu.İncirli, ülkede yasaların uygulanmadığını ancak bu durumun geçmesine az kaldığını kaydetti. Covid-19’un ülkede ekonomi ve eğitimde büyük zararlara yol açtığını ifade eden İncirli, dünyada yaz sezonu yanaşınca seyahat için çalışmalar yapılmaya başlandığını anlattı.Dijital yeşil geçiş kartı uygulaması ve çalışmalarının ülkede hızlandırılması gerektiğini, bunun seyahat için önemli olduğunu, uluslararası adımların ülkede de atılması gerektiğini ifade eden İncirli, Avrupa Birliği’nde kişilerin Covid-19 ile ilgili tüm bilgilerinin yer aldığı kartların seyahat için önemine işaret etti. İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın da hem vatandaşlar hem de turistler için önemli olan bu aşı sertifikası ile ilgili çalışmalarını tamamlamasının önemine değindi.Gazimağusa’da eski eserler üzerine dökülen beton ve dikilen bayrak konusuna da değinen İncirli, bayrağın, sanatçıların, sporcuların göğsünde ülke temsil edilirken dalgalanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Atakan: Yıkım her geçen gün artıyor

HP Milletvekili Tolga Atakan, hükümetin ülkede gerçeklerden uzak, vatandaşların sıkıntılarından habersiz, sessiz bir oyun oynadığını savunarak, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, Maliye’nin gelir kaybı, insanların fakirleşmesi, esnafın iflası gibi konulara değindi.

Atakan, ülkede turizm ve eğitim konusunda ciddi kayıplar yaşandığını, birçok kişinin işini kaybettiğini, birçok iş yerinin kapandığını, yıkımın her geçen gün arttığını, 1500 TL’lik ödemelerin halen tartışma konusu olduğunu ifade ederek, bu konuları sürekli gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Arıklı: Surlarda bayrak daha önce de vardı

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa’da bayrak konusuyla ilgili yaptığı konuşmada, surlara yeni bir işlem yapılmadığını, bayrakların daha önce orada olduğunu ve yenilendiğini, sabitlenmesi için de az bir beton döküldüğünü, ancak gerekli incelemenin yapılıp zarar varsa tespit edileceğini anlattı.

Angolemli: Yerel yönetimler denetlenmeli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yerel yönetimlerle ilgili konuşmasında, devletin iyi yönetilmesi için Anayasa’daki geçici 10. maddenin kaldırılması gerektiğini kaydetti ve bu konuda tüm partilerin bir araya gelip konuşmasını istedi.

Angolemli, yerel yönetimlerin denetlenmesi ve araştırılması gerektiğine, istihdamlar, ödemeler ve tüm konuların araştırılmasının şart olduğuna işaret etti. Belediyelerin yıllarca su, elektrik, emlak vergisi gibi ödemeleri aldığını ancak üzerine düşen ödemeleri yapmadığını veya alması gereken ödemeleri oy uğruna almadığını, seçim kaygısı ile istihdam yaptığını ifade eden Angolemli, belediyelerde disiplinin şart olduğunu söyledi.

Töre: Sınır kapıları açılmalı

Daha sonra güncel konuşma için söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.

Töre, sınır kapılarının kapalı olmasının ekonomiyi etkilediğini, bu yüzden kapıların açılması gerektiğini kaydetti. Rumların tel örgüler ve sınır kapılarıyla egemenliklerinin nereye kadar olduğunu kabul ettiğini ifade eden Töre, kapıların açılmasının, seyahat özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu: Hükümet cansız mankene dönüştü

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı “KKTC’nin başına gelen en kötü hükümet” konulu konuşmasında, “toplama” hükümetin ilk başta tökezlediğini ancak daha sonradan düzeleceğini düşündüklerini fakat zaman geçtikçe icraatlarıyla “cansız mankene” döndüğünü kaydetti.

Manavoğlu, ülkede vatandaşların, esnafın çok zor günlerden geçtiğini, ekonominin kötü olduğunu, belediyelerin çıkmaza girdiğini ifade ederek, hükümete ve özellikle Çalışma Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu.



Akansoy: Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık

CTP Milletvekili Asım Akansoy, son siyasi gelişmelerle ilgili konuşmasında, ülkede vatandaşlık konusunda yeni ve çağdaş bir sistemin gerekliliğine işaret ederek, bu konuda çalışmaya hazır olduklarını, ancak hükümette bu isteği göremediklerini, fakat Meclis’te bu kapasitenin olduğunu vurguladı.

Akansoy, bugün bir yerel gazetede vatandaşlıklarla ilgili çıkan haberi Meclis gündemine getirerek, bu konuda açıklama yapılmasını, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Güncel konuşmalar yapılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı tamamlandı. Meclis bir sonraki birleşimini 31 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.