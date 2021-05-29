Hepsini kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT kanalında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dizide yerli sanatçıların rol almasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, ileriki bölümlerde daha fazla yerli oyuncunun dizide rol almasıyla daha da gurur duyacaklarını belirtti.

Tatar, dizi ile ilgili KKTC’de iyi niyetle yapılan bazı eleştiriler olduğunu, bu nedenle yeni bölümlerde bu hassasiyetlerin dikkate alınarak sürdürülebilir bir dizinin devamını görmek istediklerini dile getirdi.

Sibel Tatar’dan, Doğa Parkı ziyareti



Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar dün, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Verilen bilgiye göre, Sibel Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğini belirterek, Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve eşi Yasemin Basat ile yaban hayat için tüm gönülden çalışanlara şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise, Sibel Tatar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Rehabilitasyon Merkezi’nin 2016 yılında tek bir bina ile başladığını ve beş yılda çok büyük bir yol kat ettiğini anlattı.



