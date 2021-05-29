Bir ilk yaşandı

KKTC’de ilk kez arpa tescili yapıldı. Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve “Beşparmak” adı ile tescillenen arpanın ilk hasadı dün Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törende ilk hasadı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptı. Biçerdövere binerek, hasadı gerçekleştiren Çavuşoğlu’na Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de eşlik etti.

KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak”, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) himayesinde yürütülen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nce finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013’ten beri araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsü’nce tescillendi.

Çavuşoğlu: Yeni bir tarih yazılıyor

Bakan Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC’de üretim alanında yeni bir tarih yazıldığını vurgulayarak, KKTC’de ilk kez bir tohumun, uluslararası standartlarda tescili yapılacak aşamaya geldiğini söyledi.

2013 yılında başlayan çalışmaların 8 sene sonra hasat aşamasına geldiğini anlatan Çavuşoğlu, tohumun “Beşparmak” olarak isimlendirilip, tescillendiğini kaydetti. Tohumun dış dünyadan getirilen tohumdan geriliği olmadığını belirten ve hatta birçok konuda daha iyi durumda olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, tohumun kardeşlenmesine, kurak yıllarda en küçük başaklarda bile tane vermesine ve olgunlaşmış başaklarda en az 1’e 60 hatta daha yüksek bir rakam tane vermesine dikkat çekti.

Nazım Çavuşoğlu, Beşparmak cinsi arpadan, yağmurun iyi olduğu yıllarda dönüm başına 900 kiloya kadar verim sağlayacağını bildirdi. Çavuşoğlu, mevcut deneme arazisinde hiçbir destekleme yapılmadan beklentinin 500 kilo civarında ürün vermesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bazı deneme sahalarında ise bunun 400 ile 600 kilo arasında olduğunu ifade etti.

Kelle: Geleceğimize umut ekiyoruz



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Güzelyurt’un kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Güzelyurt’un tarımda ülkenin merkezi olacağını dile getirdi.Türkiye’den gelen su sayesinde Güzelyurt’un önem kazandığını ifade eden Kelle, gelen suyla ülkenin bitki deseninin yeniden şekilleneceğini, Güzelyurt’un büyük bir katma değer yaratacağını söyledi.

Karaca: İki çeşit daha tescillenecek

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca da, bu yola 2009 yılında TAGEM ile imzalanan protokol ile çıktıklarını, bugüne kadar 18 projenin sonuçlandığını, 14 projenin devam ettiğini söyledi.

2013 yılında başlayan projenin iki bacağı olduğunu aktaran Karaca, birinci kısmın dün sonuçlandığını ve önümüzdeki yıl iki çeşidin daha tescilleneceğini, ikinci kısmın ise tohumun saf olarak üreticilere ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Değirmenci: Yüzde 30 daha fazla verim sağlayacak

Tarım Dairesi Müdürü ve projenin lideri Reşat Değirmenci ise bir ilki yaşadıklarına dikkat çekerek, tohum ıslah çalışmalarının çok uzun yıllar aldığını ve devamlılığı olduğunu söyledi.

Değirmenci, 2 yıl önce 2 çeşidi daha ülke tarımına kazandırdıklarını ve tohumları üretimde olan çeşitleri önümüzdeki yıllarda çiftçilerle buluşturacaklarını dile getirdi.