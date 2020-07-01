Polis'te görev devir teslimi

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü (PGM) görevini, Ahmet Soyalan’a törenle devretti

Polis Genel Müdürlüğündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme başkanı Narin Ferdi Şefik, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Polis Genel Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Soyalan’a rütbesini taktı. Görev süresini tamamlayarak görevi devreden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na hizmet anısı şildini takdim etti. Görevi devralan Soyalan’ın forsu da göndere çekildi.

Akıncı’dan Soyalan’a başarı dileği

21 Aralık 1963’te Kıbrıs Rum tarafının Enosis hedefi ile hareket etmesi nedeniyle ortaklık devletinin yıkılmasına neden olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk polis teşkilatının bu yıkılış üzerine 30 Haziran 1964’te kurulduğunu belirtti.

Soyalan’ın 11’inci Polis Genel Müdürü (PGM) olacağını kaydeden Akıncı, başarı dileklerinde bulundu.

Soyalan’ın bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olduğunu, bunun kendisine ek sorumluluklar yüklediğini ifade eden Akıncı, “Halktan kopuk olmayan bir polis teşkilatı hepimizin arzuladığı bir şeydir” dedi.

Er: Sizlere güveniyoruz

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Manavoğlu’nun ülkenin hemen hemen her köşesinde, PGM’nin her kademesinde görev yaparak, görevinin gerektirdiği bilgi birikimini edinerek göreve geldiğini, Manavoğlu’nun polisliği bir meslekten daha çok yaşam tarzı olarak gördüğünü, beş yıllık PGM görevinde özveri hizmet anlayışıyla, mesai tanımadan görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

PGM görevini devralan Ahmet Soyalan’ın, Lefkoşa Polis Müdürü olarak elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle PGM görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu ifade eden Er, Soyalan’a ve PGM birinci ve ikinci yardımcısına yeni görevlerinde başarılı diledi.

PGM’de başarının en büyük payın teşkilat mensuplarının tümünün olduğunu kaydeden Er, “Sizlere güveniyor ve başarılarınızın devamını bekliyorum” dedi.

Manavoğlu: Başarı hepimizindir

Polis Genel Müdürlük görevini devreden Süleyman Manavoğlu, Genel Müdürlük görevinde, özellikle halkla bütünleşme ve polis-halk dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak gayreti içinde olduğunu, Kurumu çağdaş polis örgütleri seviyesine taşımak için her çabayı sarf ettiğini kaydetti.

Manavoğlu, “Başarı hepimizin başarısıdır” dedi.

Soyalan: Sıkıntıları göz ardı etmeyeceğim

PGM görevine atanan Soyalan ise konuşmasında “günün koşullarına göre, sürekli kendini yenileyen örgütümüz, gerçekleştirdiği reformlar sayesinde devlet kurumları içerisinde kurumsallaşma adına en güzel örneği sergilemiştir. Görevim süresince örgütümün daha ileri seviyeye taşınabilmesi için gerekli reform çalışmalarının devam edeceğini buradan müjdelemek isterim. Polis örgütünü daha ileri taşımak için tabandan gelen istek ve sıkıntıları göz ardı etmeyeceğim” dedi.

Manavoğlu’nun eğitim, teknolojik yapılanma, bina ve yeni yasal düzenlemelerle ilgili pek çok olumlu ve başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Soyalan, suçla mücadelede önceliklerine yer verdi.

Toplum destekli bir polislik anlayışıyla, suçun işlenmeden önlenmesi prensibi ile hareket edeceğini kaydeden Soyalan, suçun önlenmesinde kent güvenlik sitemleri (mobese) gibi teknolojik olanaklardan faydalanılacağını belirtti.