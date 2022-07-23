Özersay: ‘Veremiyorum’ deseydiniz bari

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 15 bin TL’nin üzerinde maaş alan kamu çalışanlarından kesinti yapılacak olmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşlarda kesinti kararını değerlendiren Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta hayat pahalılığını bir tamam verdikleri için övünmüşlerdi. Belli ki hesap tutmadı, maaş ödemesi için yeterli para yok, o nedenle 15 bin TL üzeri maaş alan kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti yapma kararı aldılar. Bakarsınız yarına başka bir yasa gücünde kararname, yarına Allah kerim…

Dürüst davranıp en baştan ‘hayat pahalılığını veremiyoruz’ deseydiniz ya!

Vereceğim,

Veremiyorum,

Sene sonu vereceğim,

Vallahi vereceğim…”

