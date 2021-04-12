Anayolda dehşet

Onur ULAĞ

Girne-Lefkoşa anayolunda önceki gün meydana gelen kaza, ardından çıkan araç yangını hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Kaza, Hüseyin Biricik’in (41) direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüje çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, Biricik ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Uçar (51), yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan anayol, itfaiye ekipleri araç yangını söndürmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Biricik ile Uçar’ın kısa sürede taburcu edildikleri bildirildi.



Önce kaza sonra yangınPolisten verilen bilgiye göre; kaza 10 Nisan 2021 tarihinde saat 15.50 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda meydana geldi. Girne istikametinden Lefkoşa’ya doğru yönetimindeki KD 328 plakalı araç ile seyreden Hüseyin Biricik (E-41) direksiyon hâkimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı. Çarpmanın ardından araç alev alırken Hüseyin Biricik ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Uçar (E-51), o esnada yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.Biricik ve Uçar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Biricik ile Uçar’ın kısa sürede taburcu edildikleri bildirildi.Kaza sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.