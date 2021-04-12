Anne ile oğlu ağır yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında Feride Gül Fidan ile 9 yaşındaki oğlu Ayaz Fidan ağır yaralandı.

Kaza, Feride Gül Fidan’ın, direksiyon hâkimiyetini kaybederek duvara çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan Feride Gül Fidan’ın beli kırılırken, Gazimağusa Devlet Hastanesinde kontrol altında alındı.



Durumu daha ağır olan Ayaz Fidan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çevre duvarına çarptı

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 11.00 sıralarında, İskele- Ercan Anayolu üzerinde, Feride Gül Fidan yönetimindeki EU 696 plakalı araç ile İskele'den Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç yolun solundan çıkarak Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Feride Gül Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Feride Gül Fidan’ın belinde kırık teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, Ayaz Fidan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.