Bizden bu kadar

Girne Antik Limanı bir zamanlar ‘tüm Kıbrıs’ın en muhteşem yeriydi… Özellikle yaz aylarında Antik Liman’daki lokantalarda yer bulmak imkânsızdı… KKTC Turizm Bakanlığı, dış ülkelerdeki fuarlarda Antik Limanı ön plana çıkarıyor, görkemli tanıtım yapıyor ve turistlerin ilgisini çekiyordu.

Fakat son yıllarda bu tarihi liman kendi kaderine terk edildi. Limanında ahşap iskele çürürken, yürüyüş yolunda meydana gelen çöküntüler adeta bir enkaza dönüştü. Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek hala tamir edilmedi. Ve Antik Limandan yürüyerek ulaşılan tarihi Girne Kalesi de son yıllarda ihmalin kurbanı oldu. Kalenin çevresinde ağaç boyuna ulaşmış otlar temizlenmiyor, bakım ve onarımı yapılmıyor.



Tarihi yapılara değer verilmiyor

Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz mimari izlerini taşıyan Girne Kalesi’nin bakımsızlığı görenleri üzüyor.

Kurumuş otlar, etrafa atılmış çöpler, uçları dışarda bırakılan elektrik kabloları tarihi kalenin güzelliğine gölge düşürüyor.

Kale dibinden surların en üst noktasına kadar yayılan yabani otlar neredeyse ağaç şeklini alırken, ilgisizlik ve bakımsızlık bölgeyi gezen turistlerin tepkisine neden oluyor.

Girne Limanı ve tarihi kaleyi ziyaret edenler her ne kadar birçok medeniyetin izini taşıyan yapıyı görmekten hoşnut olsa da bölgenin bakımsızlığını eleştirmekten geri durmuyor. Tarihi bölgenin bakımsızlığıyla ilgili olumsuz eleştiriler tüm dünyada turistlerin gezdikleri yerlerle ilgili deneyimlerini paylaştığı ve yaygın olarak kullanılan Tripadvisor isimli sitede de yer aldı.

Kıbrıs’ı ziyaretinde antik liman ve kaleyi gezen birçok kişinin yorumunun bulunduğu sitede turistlerin değerlendirmesi dikkat çekti. Kalenin ve antik limanın mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Kale çok güzel duruyor ancak her tarihi yapıda olduğu gibi burada da bakımsızlık var. Keşke tarihi eserlere biraz daha fazla özen gösterebilsek. Tarihimizi satmayı bir türlü beceremiyoruz bence. Etraftaki otlar, çöpler temizlense çok daha görkemli bir yapıya kavuşabilir.”

Liman ilgi bekliyor

Tarihi kale gibi antik limanda alarma veriyor. Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek olduğu gibi duruyor. Limandaki iskelenin tahtaları çürümeye yüz tutarken, eskimiş ve aşınmış tekne de dikkat çekiyor. Ayrıca çevre kirliliğine zaman zaman da kötü kokular ekleniyor.



