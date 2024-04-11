Aniden yola atıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa- Girne anayolu St. Hilarion kavşağında, yola atılan başıboş eşek araba çarpması sonucu telef oldu. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, dün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Usman Ali, yönetimindeki UC 945 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, St. Hilarion Kavşağı yakınlarında yola atılan başıboş eşeğe çarptı. Kaza sonucu eşek olay yerinde telef oldu.