26 can kaybı var

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, denetimlerde 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

29 kişi yaralandı

Bu arada Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otel personelinin taşındığı 07 C 82598 plakalı midibüs ile 06 AD 3636 otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada devrilip, metrelerce sürüklenen midibüsteki 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

