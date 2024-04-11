Eşyalar zarar gördü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, dün sabah 11.25’te yangın çıktı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar gördü. Yangınla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

“Yangına karşı önlem alınız”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) hırsızlık ve yangınlara karşı halkı uyardı. PGM tarafından yapılan açıklamada “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız” denildi.

