Anılarda yaşayacak

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı, hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde dün yaşamını yitiren Kanatlı, 89 yaşındaydı.

Kıbrıs Türkünün ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, 1959 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu Türkçe Bölümü’nde başladığı radyoculuğu, bir röportajında, “bizim çocuğumuz, biz de onun çocuğu” dediği BRT’de sürdürmüş, uzun yıllar ağırlıkla müzik programları yapmıştı.

Hüseyin Kanatlı, geçtiğimiz yıllarda Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yayımlanan, Nezire Gürkan’ın kendisiyle yaptığı röportajında mesleğe olan tutkusunu, “Mikrofon başında ölmek istiyorum. Bu iş tutku işi, aşk işi… Ben bu işe aşığım” diyerek ifade etmişti.