Soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs’ta 6 Ocak “Theofania” yortusu akşamı Lefkoşa’ya bağlı Akropoli’de ölü bulunan 24 yaşındaki Pakistanlı gencin, Rum polisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Pakistanlı gencin ölü bulunmadan iki saat önce “Podamia” (Dereliköy) bölgesinde yaşanan kovalamacada Rum polisi tarafından vurulduğunun ortaya çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum başsavcısının dün soruşturmaları denetleyecek bağımsız ceza sorgu memuru atadığını kaydetti.

Buna paralel olarak Rum Bakanlar Kurulunun ise, Pakistanlı gencin otopsisini yapan adli tabip Nikolas Haralambus’un olayla ilgili olası sorumluların tespiti için araştırma memuru atadığını da kaydeden gazete, adli tabibin olay yeri incelemesinde yaptığı tespit nedeniyle açığa alınmasının beklendiğini ve araştırmayı da Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Georgias Andreas’ın yürüteceğini belirtti.

Olayı trajik olarak nitelendirilen gazete, olayın aydınlatılmasıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve olayla ilgili manzaranın netleşmeye başladığını kaydetti. Gazete, elde edilen bilgilere göre polisin dün, kovalamaca ve ateş açma olayının yaşandığı gece “Podamia” bölgesinde bulunan üç polis aracını incelemeye aldığını yazdı.

Gazete, araştırma sonucunda araçların temiz çıktığını; araçlarda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Pakistanlı gençle ilişkilendirilebilecek kan, genetik materyal veya herhangi bir şey bulunmadığını belirtti.

Araştırmaların sürmesine rağmen Pakistanlı şahsın olay yerinden ölü bulunduğu yere polis aracıyla götürülmediğinin belirlendiğini kaydeden gazete, Pakistanlı şahsı olay yerine, vurulduğu sırada aynı araçta bulunan kişilerin bıraktığının düşünüldüğünü ifade etti.

Pakistanlı şahsın yanında bulunan kişilerin genci tedavi etmeye çalıştıklarının ihtimal dahilinde olduğunu da kaydeden gazete, gencin belden yukarısının çıplak olduğunu ve vücudunda kan olmadığını, bunun ise yaranın temizlenmeye çalışıldığına işaret ettiğini kaydetti.

Adli tabip yanlış rapor yazdı

24 yaşındaki gencin cesedi bulunduğunda olay yerine Rum polis mensupları ile adli tabip Nikolas Haralambus’un gittiğini kaydeden gazete, adli tabibin şahsın kürek kemiğinde küçük bir delik tespit ettiğini ve bunun içinden küçük bir taş çıkardığını yazdı.

Adli tabibin ilk bakışta yaranın bu taştan kaynaklandığını düşündüğünü, dolayısıyla taşın emare olarak alındığını kaydeden gazete, adli tabibin ilk bakışta bunun bir suç eylemi olduğu ihtimalini dışladığını ifade etti.

Akabinde adli tabibin 24 yaşındaki Pakistanlı gence dört gün sonra otopsi yapmaya karar verdiğini ve gencin vurularak öldüğüne işaret ettiğini yazan gazete, polisin cesetteki kurşunu tespit etmesinin ardından, söz konusu gece gencin ölü bulunduğu yerde değil de “Podamia” bölgesinde ateş açma olayıyla ilişkilendirdiğini ifade etti.

Rum polisinin balistik incelemeden geçmesi için kaçakçılığı önleme birimine mensup tüm polislerin silahlarını teslim etmeye çağırdığını kaydeden gazete, yapılan incelemede olayla ilişkisi olan bir silah tespit edildiğini ekledi.



