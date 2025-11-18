Özür diledi

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı görevli olduğu karakolda emare olan 30 bin Euro ve 10 bin dolar parayı çalan polis memuru Y.B., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ercan Havaalanı’nda limit üstü bulunarak soruşturma amaçlı emare alınan paraları Maliye Bakanlığına yatırmak üzere alan ancak zimmetine geçiren zanlı hakkında 8 gün ek süre alındı. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı paraları borçlarına ödediğini söylediğini aktardı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Y.B.’nin, “kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklandığını belirterek, olayın ayrıntılarını mahkemeye sundu. Polis, zanlının, 29 Eylül tarihinde “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin Euro’yu Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak amacıyla teslim aldığını, ancak söz konusu paraları yatırmayıp zimmetine geçirerek çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine aynı karakolda emare olarak muhafaza edilen 20 bin Euro nakit parayı benzer şekilde teslim aldığını ve bu parayı da Maliyeye yatırmayarak çaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Polis, zanlının 13 Kasım’da tutuklandığını, ifadesinde çaldığı paraları borçlarına ödediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 14 Kasım’da mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının paraları verdiği şahısların arandığını kaydeden polis memuru, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

