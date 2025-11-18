Hüseyin ÇİÇEK

Polisin geçtiğimiz Pazar gecesi gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon sonucunda 2.5 kilo uyuşturu-cu madde ele geçirildi. ‘Kavşak operasyonu’ sonucunda Gazimağusa’da gerçekleştirilen operas-yonda ele geçirilen bir kilo metamfetaminin en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu belirtildi. Polis burada 28 yaşındaki şahsı tutukladı.

Yeniboğaziçi bölgesinde ise aracındaki çantayı camdan fırlatan taksiciyi takip eden polis, bir buçuk kilo hintkeneviri ele geçirdi. Polis her iki zanlıyı da dün mahkemeye çıkarırken, hakların-da 3’er gün tutukluluk emri alındı. Uyuşturucunun kaynağı ise araştırılıyor.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener; 16 Kasım saat 22.10’da, zanlı N.O.H.’nin kullanımındaki aracın, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu ve yapılan arama sonucunda aracın bagaj kısmında; beyaz poşet içerisinde, koli bantlarına sarılı bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Şener, 16 Kasım, saat 03.50’de ise; zanlı S.C.Ö.’nün, Yeniboğaziçi’nde, aynı yerde sakin bir polis me-muru tarafından şüpheli görülerek alıkonulduğunu, zanlının, tasarrufundaki çantayı atarak kaç-maya çalıştığı esnada, aynı polis tarafından yakalandığını ve olay yerine çağırdığı Adli Şube ekiplerine, beyaz çanta ile beraber teslim ettiğini anlattı. Zanlının, Narkotik ve Kaçakçılığı Ön-leme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini aktaran polis, çantada yapılan kontrolde, vakumlu poşetlere sarılı halde bir buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025, 10:02