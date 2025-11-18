Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan S.I.O. ile ev arkadaşı E.B.L. dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 4 gün ek süre alındı. İfadesinde uyuşturucu sattığını kabul eden S.I.O.’nun müşterilerinin arandığı açıklandı.
Polis memuru; 13 Kasım tarihinde zanlıların Lefkoşa’da kaldıkları ikamete gidilerek arama yapılmak istendiğini, bu esnada S.I.O.’nun ekipleri görür görmez yanında bulunan bel çantasını mutfak pence-resinden dışarı attığını belirtti.
Polis, zanlının bu hareketi üzerine tutuklandığını, ikamette yapılan aramada satışa hazır şekilde paket-lenmiş toplam 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu kalıntıları bulunan bir öğütücünün emare olarak alındığını açıkladı.
Polis, zanlının pencereden attığı bel çantasının da çevrede bulunarak incelendiğini, çantada satışa hazır şekilde paketlenmiş 2 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini aktardı.
Polis memuru; zanlının ev arkadaşı olan E.B.L.’nin de aynı yerde ikamet ettiği için tutuklandığını be-lirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlı S.I.O.’nun 10 Kasım tarihinde WhatsApp üzerinden irtibata geçti-ği bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da belirli bir konumdan toplam 30 paket, yaklaşık 25 gram hintkeneviri aldığı yönünde bilgi elde edildiğini ifade etti.
Polis memuru; zanlının aldığı uyuşturucu maddeleri paket başı bin TL karşılığında satmaya başladığını, bu satışlardan toplam 6 bin TL gelir elde ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı S.I.O.’nun uyuşturucu verdiği şahısların arandığını ifade etti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan şahısların bulunduğunu ifade ederek her iki zanlının da 4 gün daha tutuklu kalması-nı talep etti.
Mahkeme; her iki zanlının da 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Polis peşlerinde
Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının uyuşturucu verdiği şahıslar aranıyor
